***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.07.2021 11:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Katılım Fonu" niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını madde 2.4.'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesi için Danışma Kurulu'ndan icazet alınacaktır. Danışma Kurulu'nun oluşumu ve alınacak varlık ve yapılacak işlemlerin islami finans prensiplerine uygunluğunun ne şekilde tespit edildiğine ilişkin hususlar izahname ekinde yer almakta ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ilan edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951988
BIST
14:441.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.354
En Düşük
1.342
14:448,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
14:4410,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1330
En Düşük
10,0795
14:44495,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 495,50
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler14:42
|VANGD
|5,51
|7.730.687
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.943.073
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.616.023
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.273.346
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|AKSUE
|8,40
|9.875.188
|% -4,44
|
|SELVA
|7,09
|25.775.208
|% -4,19
|
|GARAN
|8,19
|471.399.470
|% 0,49
|
|THYAO
|12,39
|373.012.667
|% 0,65
|
|SASA
|30,02
|364.310.786
|% 1,15
|
|EREGL
|18,23
|246.763.075
|% 1,05
|
|PETKM
|5,41
|236.283.273
|% -0,18
|
|PEKGY
|1,00
|74.787.399
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|164.321.757
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|111.853.402
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|471.399.470
|% 0,49
|
|TSPOR
|3,31
|178.143.577
|% 8,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5670
|8,5694
|% 0,20
|
|Euro
|10,1018
|10,1169
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7834
|11,8425
|% -0,00
|
|Frank
|9,3153
|9,3714
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2777
|2,2892
|% 0,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.268
|3.351
|-1,53
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,74
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:42
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14:56TMSN
Yüzde 5.29 oranında artışla 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 925, 172 adet işlem
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14:55VANGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 690 adet işlem
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14:54XU100
Endeks 1, 354 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 5, 578.00 milyon TL de
-
14:54BAKAB
Yüzde 7.84 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 568 adet işlem
-
14:53NUGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 191 adet işlem