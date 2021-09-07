***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2021 09:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 24 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Fatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -'15-'21 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Kenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Ayşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Serkan ŞEVİK 01.02.2019 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 26
16:271.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:278,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2710,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:27488,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 488,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ORCAY
|14,33
|160.439.997
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.241.862
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.449.040
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.181.054
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,11
|84.131.547
|% -4,45
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|502.431.400
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,27
|423.609.670
|% 0,14
|
|EREGL
|18,00
|338.960.714
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.842.833
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.033.882
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|85.038.221
|% 2,07
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4563
|8,4606
|% -0,02
|
|Euro
|10,0139
|10,0247
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|