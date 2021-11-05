***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.11.2021 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYZIPO00360
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975153
BIST
16:271.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.583
En Düşük
1.569
16:279,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:2711,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0392
|Açılış
|: 11,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:27560,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,47
|Açılış
|: 560,09
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,00
|176.056.085
|% 9,36
|
|RALYH
|8,93
|126.807.548
|% 8,77
|
|EUYO
|3,71
|3.095.411
|% 8,16
|
|GARFA
|14,20
|4.355.179
|% 7,74
|
|BASGZ
|25,24
|4.177.876
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.971.416
|% -9,99
|
|RODRG
|14,16
|2.531.889
|% -5,98
|
|IHAAS
|4,32
|62.645.318
|% -5,88
|
|SNGYO
|4,21
|59.204.484
|% -5,61
|
|THYAO
|17,52
|2.857.615.195
|% 3,24
|
|GARAN
|10,57
|2.104.849.412
|% 1,15
|
|TUPRS
|145,80
|821.844.767
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,06
|597.805.854
|% -2,75
|
|ASELS
|16,80
|567.067.375
|% 0,72
|
|TSKB
|1,56
|410.951.786
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,09
|509.332.902
|% 1,95
|
|GARAN
|10,57
|2.104.849.412
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,97
|529.340.673
|% -0,34
|
|THYAO
|17,52
|2.857.615.195
|% 3,24
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6938
|9,6966
|% 0,14
|
|Euro
|11,1852
|11,1901
|% -0,32
|
|Sterlin
|13,0052
|13,0705
|% -0,37
|
|Frank
|10,5297
|10,5931
|% -0,52
|
|Riyal
|2,5753
|2,5882
|% -0,09
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,20
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.704
|3.760
|-10,00
|
|Tam
|3.690
|3.782
|-7,74
|
|Yarım
|1.783
|1.830
|-3,74
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,01
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|0,68
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:41MAGEN
Yüzde 6.38 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 921, 721 adet işlem
-
16:40RALYH
Yüzde 8.65 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 602, 586 adet işlem
-
16:39PGSUS
Yüzde 4.05 oranında artışla 92.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 679, 711 adet işlem
-
16:38EGEEN
Yüzde 9.38 oranında artışla 1, 437.20 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 622 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 1, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 17, 478.00 milyon TL de