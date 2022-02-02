***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.02.2022 10:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman 9 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Fatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
S.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 9 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Gökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Kenan TURAN 04.04.2018
14:451.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -9,61
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.987
14:4513,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1000
|Açılış
|: 13,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
14:4515,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0969
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4146
En Düşük
15,2003
14:45787,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,86
|Açılış
|: 787,59
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler14:45
|PKENT
|369,20
|32.826.528
|% 9,98
|
|SERVE
|17,24
|681.340
|% 9,53
|
|PARSN
|38,96
|106.951.267
|% 8,83
|
|OZGYO
|2,24
|48.683.108
|% 8,74
|
|ATSYH
|11,49
|265.876
|% 7,38
|
|ORCAY
|57,25
|29.352.374
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|7.403.244
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,10
|1.328.376
|% -7,72
|
|HURGZ
|2,08
|23.916.431
|% -6,73
|
|YBTAS
|17.500,00
|461.719
|% -6,32
|
|THYAO
|27,86
|1.829.736.549
|% 0,22
|
|GARAN
|12,02
|1.242.013.080
|% -2,20
|
|YKBNK
|4,20
|1.177.197.414
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,55
|840.871.047
|% -1,28
|
|AKBNK
|7,96
|600.774.760
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,20
|1.177.197.414
|% -3,00
|
|TSKB
|1,58
|226.504.411
|% -1,86
|
|GARAN
|12,02
|1.242.013.080
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,45
|209.512.671
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,96
|600.774.760
|% -1,97
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5687
|13,5739
|% 0,74
|
|Euro
|15,3255
|15,3379
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3452
|18,4372
|% 0,62
|
|Frank
|14,6574
|14,7457
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6067
|3,6248
|% 0,73
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,49
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,43
|
|Cumhuriyet
|5.231
|5.310
|9,00
|
|Tam
|5.206
|5.338
|8,54
|
|Yarım
|2.516
|2.582
|4,13
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,18
|88,18
|-1,29
|