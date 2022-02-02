***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarElif Sezen AYDIN 02.03.2021 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - 2016-2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman , 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -'15-'21 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 24 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 20 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIGökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 27 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIKenan TURAN 04.04.2018 2010 ? 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 ? 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIÜmit YAĞIZ 18.09.2018 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Uzman, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 11 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 14 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIÖzkan BALCI 01.02.2019 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 27 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSISerkan ŞEVİK 01.02.2019 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 29 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIZühal BAYAR 01.02.2019 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIOğuzhan ÖZER 01.02.2019 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 12 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIKerem YEREBASMAZ 03.09.2021 '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 23 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998945BIST