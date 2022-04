***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye FonISIN Kodu TRYZIPO00477Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi09.05.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, ağırlıklı olarak işlem yapılan Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve/veya New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 100 Para Piyasası Fonu satışı yapılarak veya gecelik T. Repo ya bağlanarak nemalandırılırFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.ziraatportfoy.com.tr Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlere yatırım yapabilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, yatırımcılarına metaverse ve yeni teknolojiler alanında yatırım yapma şansı sunmakta olup belirtilen sektörün endekslerinde yer alan yerli/yabancı ortaklık payları ile anılan endeksleri takip eden yerli yatırım fonu ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarının değer artışlarına dayalı olarak getiri sağlamayı hedeflemektedir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Nasdaq Yewno Metaverse Total Return Index 40Nasdaq Blockchain Economy Total Return Index 25BIST Teknoloji Endeksi 25BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarElif Sezen AYDIN 02.03.2021 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 27 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 18 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -'15-'21 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 24 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSISerkan ŞEVİK 01.02.2019 93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 29 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIÖzkan BALCI 01.02.2019 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 27 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIZühal BAYAR 01.02.2019 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKerem YEREBASMAZ 03.09.2021 '03-'05 Taksim Menkul Değerler A.Ş./Uzman - '05-'07 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetmen '07-'11 Halk Yatırım Menkul Değer A.Ş./Yönetmen '11-'19 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Yönetici '19-'20 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür '20-'21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piy. ve Kambiyo Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı '21- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 23 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 20 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 14 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 15 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIOğuzhan ÖZER 01.02.2019 10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIMuhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - 2016-2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman , 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 12 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIÜmit YAĞIZ 18.09.2018 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-2020 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Uzman, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş./Yönetmen 11 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEvren ÖZTÜRK Yönetmen 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022596BIST