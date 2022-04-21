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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.04.2022 16:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Her ayın son iş günü olarak belirlenen değerleme günü haricinde fon katılma payı alım talimatı kabul edilmez. Yatırımcıların değerleme günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların değerleme günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ziraatportfoy.com.tr Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlere yatırım yapabilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022687


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DAGHL 25,64 7.157.984 % 9,95  
IHAAS 21,16 12.591.050 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.401.628 % 9,64  
TIRE 13,37 151.200.319 % 5,78  
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Riyal 3,9211 3,9407 % 0,32  
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Altın Ons 1.935 1.935 -16,36  
Altın Gr. 919 919 -3,12  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,45  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,16  
B. Petrol 106 106 -1,85  
Seans Raporu 17:47
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