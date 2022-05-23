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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.05.2022 15:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ziraatportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmelerine, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 5

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 1 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031754


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 20,02 125.815.811 % 9,94  
KGYO 4,76 1.754.912 % 9,93  
POLHO 4,47 66.697.208 % 9,83  
DOKTA 31,58 5.873.494 % 9,35  
MZHLD 51,80 5.272.033 % 9,01  
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16:40 Alış Satış %  
Dolar 16,0537 16,0660 % 0,88  
Euro 17,2360 17,2605 % 1,32  
Sterlin 20,0300 20,1305 % 0,26  
Frank 16,6524 16,7527 % 1,40  
Riyal 4,2744 4,2959 % 1,03  
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16:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 12,53  
Altın Gr. 960 960 11,66  
Cumhuriyet 6.387 6.483 109,00  
Tam 6.360 6.520 114,24  
Yarım 3.074 3.154 55,26  
Çeyrek 1.542 1.577 27,63  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,33  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 0,19  
B. Petrol 111 111 0,17  
Seans Raporu 16:40
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