***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.05.2022 15:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ziraatportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmelerine, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 1 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031754
BIST
16:422.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,09
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
16:4216,0678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1422
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
16:4217,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2153
|Açılış
|: 17,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
16:42960,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,94
|Açılış
|: 960,73
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ORCAY
|20,02
|125.815.811
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.754.912
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.697.208
|% 9,83
|
|DOKTA
|31,58
|5.873.494
|% 9,35
|
|MZHLD
|51,80
|5.272.033
|% 9,01
|
|SELVA
|9,30
|27.945.286
|% -8,82
|
|NUGYO
|6,13
|239.902.010
|% -8,23
|
|MNDRS
|3,07
|20.847.298
|% -6,40
|
|SEYKM
|7,70
|59.320.716
|% -4,94
|
|ESCOM
|12,71
|19.806.795
|% -4,44
|
|THYAO
|42,70
|2.351.597.921
|% -0,61
|
|GARAN
|15,24
|2.062.274.033
|% 0,46
|
|SISE
|19,95
|1.582.081.353
|% 3,10
|
|KARSN
|5,83
|1.498.369.920
|% 1,39
|
|HEKTS
|29,70
|1.135.444.339
|% 5,17
|
|KARSN
|5,83
|1.498.369.920
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,55
|455.332.908
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,26
|205.745.720
|% -0,79
|
|GARAN
|15,24
|2.062.274.033
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,36
|577.600.907
|% -0,91
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0537
|16,0660
|% 0,88
|
|Euro
|17,2360
|17,2605
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,0300
|20,1305
|% 0,26
|
|Frank
|16,6524
|16,7527
|% 1,40
|
|Riyal
|4,2744
|4,2959
|% 1,03
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|12,53
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,66
|
|Cumhuriyet
|6.387
|6.483
|109,00
|
|Tam
|6.360
|6.520
|114,24
|
|Yarım
|3.074
|3.154
|55,26
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,63
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,17
|