***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.05.2022 15:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ziraatportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmelerine, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 3
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 1 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031755
BIST
16:172.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,75
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
16:1716,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1362
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
16:1717,2074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1714
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
16:17962,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,64
|Açılış
|: 962,43
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KGYO
|4,76
|1.754.912
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.680.861
|% 9,83
|
|MZHLD
|52,00
|5.116.216
|% 9,43
|
|DOKTA
|31,60
|5.775.484
|% 9,42
|
|ORCAY
|19,88
|110.788.455
|% 9,17
|
|NUGYO
|6,02
|217.290.761
|% -9,88
|
|SELVA
|9,26
|26.140.757
|% -9,22
|
|MNDRS
|3,06
|19.114.923
|% -6,71
|
|SEYKM
|7,70
|58.337.152
|% -4,94
|
|POLTK
|639,60
|18.264.659
|% -4,76
|
|THYAO
|42,64
|2.255.301.003
|% -0,74
|
|GARAN
|15,22
|1.971.391.272
|% 0,33
|
|KARSN
|5,84
|1.460.011.185
|% 1,57
|
|SISE
|19,70
|1.209.351.547
|% 1,81
|
|HEKTS
|29,66
|1.085.645.028
|% 5,03
|
|KARSN
|5,84
|1.460.011.185
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,56
|447.524.773
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|196.450.383
|% 0,00
|
|GARAN
|15,22
|1.971.391.272
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,36
|547.935.678
|% -0,91
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0422
|16,0618
|% 0,86
|
|Euro
|17,1892
|17,2074
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,0332
|20,1336
|% 0,27
|
|Frank
|16,6390
|16,7393
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2750
|4,2964
|% 1,04
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|6,80
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,59
|
|Cumhuriyet
|6.403
|6.500
|126,00
|
|Tam
|6.368
|6.529
|122,52
|
|Yarım
|3.078
|3.158
|59,26
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|29,63
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,06
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32DOCO
Yüzde 5.00 oranında artışla 1, 399.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 030 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 43 artarak (% 0.17 ) 2, 649
-
16:30XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 23, 715.00 milyon TL de
-
16:29EGEPO
Yüzde 7.00 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 050 adet işlem
-
16:28DITAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 759, 438 adet işlem