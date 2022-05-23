***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Katılım Şemsiye FonuFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, geri kalan kısmı ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak katılma hesabına, gelir ortaklığı senetleri, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırılır. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031757BIST