***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.05.2022 15:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Katılım Şemsiye Fonu
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, geri kalan kısmı ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak katılma hesabına, gelir ortaklığı senetleri, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırılır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031757
BIST
16:182.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,09
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
16:1816,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1300
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
16:1817,2134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1774
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
16:18962,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,64
|Açılış
|: 962,43
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KGYO
|4,76
|1.754.912
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.680.861
|% 9,83
|
|MZHLD
|52,00
|5.116.216
|% 9,43
|
|DOKTA
|31,60
|5.775.484
|% 9,42
|
|ORCAY
|19,88
|110.788.455
|% 9,17
|
|NUGYO
|6,02
|217.290.761
|% -9,88
|
|SELVA
|9,26
|26.140.757
|% -9,22
|
|MNDRS
|3,06
|19.114.923
|% -6,71
|
|SEYKM
|7,70
|58.337.152
|% -4,94
|
|POLTK
|639,60
|18.264.659
|% -4,76
|
|THYAO
|42,64
|2.255.301.003
|% -0,74
|
|GARAN
|15,22
|1.971.391.272
|% 0,33
|
|KARSN
|5,84
|1.460.011.185
|% 1,57
|
|SISE
|19,70
|1.209.351.547
|% 1,81
|
|HEKTS
|29,66
|1.085.645.028
|% 5,03
|
|KARSN
|5,84
|1.460.011.185
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,56
|447.524.773
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|196.450.383
|% 0,00
|
|GARAN
|15,22
|1.971.391.272
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,36
|547.935.678
|% -0,91
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0422
|16,0618
|% 0,86
|
|Euro
|17,1892
|17,2074
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,0349
|20,1354
|% 0,28
|
|Frank
|16,6327
|16,7329
|% 1,28
|
|Riyal
|4,2754
|4,2968
|% 1,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,21
|
|Altın Gr.
|963
|963
|13,90
|
|Cumhuriyet
|6.397
|6.494
|120,00
|
|Tam
|6.372
|6.533
|126,88
|
|Yarım
|3.080
|3.160
|61,37
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,69
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,19
|