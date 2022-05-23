***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerBaz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri EndeksiFonun Yatırım Stratejisi Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip ederhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031762BIST