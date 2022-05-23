***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.05.2022 16:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031775
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1538
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2302
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05963,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 14,70
|Açılış
|: 964,63
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0394
|16,0601
|% 0,84
|
|Euro
|17,2163
|17,2760
|% 1,41
|
|Sterlin
|20,1195
|20,2204
|% 0,70
|
|Frank
|16,6860
|16,7866
|% 1,61
|
|Riyal
|4,2754
|4,2969
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|12,48
|
|Altın Gr.
|966
|966
|17,12
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,22
|