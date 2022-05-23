Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.05.2022 16:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031776


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.375
Değişim :  -0,25% |  -5,90
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.399 En Düşük
2.373
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 8,80 29.844.642 % 10,00  
JANTS 79,20 190.051.415 % 10,00  
MZHLD 52,25 6.813.076 % 9,95  
ORCAY 20,02 126.215.830 % 9,94  
KGYO 4,76 1.797.552 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,0394 16,0601 % 0,84  
Euro 17,2163 17,2760 % 1,41  
Sterlin 20,1195 20,2204 % 0,70  
Frank 16,6860 16,7866 % 1,61  
Riyal 4,2754 4,2969 % 1,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 12,48  
Altın Gr. 966 966 17,12  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 22,08 22,11 0,29  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,27  
B. Petrol 111 111 -0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru