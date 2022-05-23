***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerBaz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler BIST Spot Altın EndeksiFonun Yatırım Stratejisi Fon, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031779BIST