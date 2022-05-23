***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.05.2022 17:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.ziraatportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST TUM-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık payları ile bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları arasından fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031812
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1986
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3181
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05966,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 18,16
|Açılış
|: 966,95
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
968,37
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1157
|16,1242
|% 1,25
|
|Euro
|17,2936
|17,3541
|% 1,87
|
|Sterlin
|20,1229
|20,2238
|% 0,72
|
|Frank
|16,7128
|16,8135
|% 1,77
|
|Riyal
|4,2845
|4,3060
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,75
|
|Altın Gr.
|967
|967
|17,94
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,26
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,20
|