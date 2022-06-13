***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.06.2022 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.02.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036915
BIST
14:382.500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,94
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:3817,2767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0151
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:3818,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0985
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:381.011,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.011,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:38
|IDEAS
|19,69
|15.563.362
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.312.394
|% 10,00
|
|FONET
|15,78
|90.328.607
|% 9,97
|
|UFUK
|60,95
|1.745.003
|% 9,92
|
|DENGE
|1,69
|8.827.783
|% 9,74
|
|TSGYO
|4,94
|4.562.070
|% -9,85
|
|ULUUN
|17,97
|73.941.035
|% -8,46
|
|MOBTL
|1,75
|192.089.382
|% -6,42
|
|OYAYO
|7,00
|1.870.807
|% -5,41
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|THYAO
|46,98
|2.616.202.847
|% -0,04
|
|EREGL
|30,74
|1.147.985.148
|% -1,28
|
|SISE
|21,68
|985.230.685
|% -2,17
|
|SASA
|43,02
|878.790.604
|% 0,94
|
|KRDMD
|13,00
|694.317.635
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,58
|328.244.272
|% -0,39
|
|MOBTL
|1,75
|192.089.382
|% -6,42
|
|YKBNK
|4,66
|445.547.623
|% -1,48
|
|ODAS
|2,84
|245.698.359
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,02
|259.653.701
|% -0,99
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2704
|17,2767
|% 0,09
|
|Euro
|18,0575
|18,0902
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,8154
|20,9198
|% -0,25
|
|Frank
|17,3148
|17,4191
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5876
|4,6106
|% 0,06
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.838
|-12,00
|
|Tam
|6.722
|6.820
|2,00
|
|Yarım
|3.300
|3.336
|1,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,16
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53ARZUM
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 17.21 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 639 adet işlem
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14:52YAYLA
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 672 adet işlem
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 26 kaybederek (% -0.41 ) 2, 237
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, UFUK, FONET, IDEAS, DENGE, RAYSG
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14:50
TRCAS, MGROS, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında