***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, halka açık olan veya olmayan yurt içinde kurulu veya Tebliğ'de yer alan şartları sağlayan yurt dışında kurulu, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere sermaye koymayı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği Katılım Finans İlke ve Esasları'na uygun borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler enerji, teknoloji, iletişim, sağlık ve savunma sanayii sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir.Fon ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında bu faaliyetleri yürüten girişim şirketlerine yatırım yapabilir.Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, borsa dışında satış, kurucu ortağa ve/veya stratejik ortağa ve/veya finansal ortağa satış olacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarElif Sezen AYDIN 02.03.2021 12 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHasan ÖZTAŞ 08.10.2021 Ocak 2012-Mayıs 2012 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Orta Ofisi Daire Başkanlığı - Bölüm Müdürü / Mayıs 2012-Temmuz 2017 T.C. Ziraat Bankası Aktif-Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı - Daire Başkanı / Temmuz 2017-Halen /T.C. Ziraat Bankası Analitik Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanlığı - Daire Başkanı / Ekim 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı 13Gökçen Yaman AKGÜN 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 5 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIKenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 5 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFatimet Tinemis SARIHAN 10.09.2015 98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -'15-'21 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 24 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIAyşe Seher AYDIN 01.02.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 14 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL +90 212 924 72 00 +90 212 290 34 90 bilgi@ziraatportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEvren ÖZTÜRK Müdür 212-924 72 42 eozturk@ziraatportfoy.com.trCeyda KALAY Yönetmen 212-924 72 33 ckalay@ziraatportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046278BIST