***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Serap BAYDAR ÇALIŞ 05.04.2022 Yönetim Kurulu Başkan Vekili - 2015-2021 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası İnşaat Yönetimi Bölüm Başkanlığında sırasıyla Proje Yönetimi Yöneticisi, Bölüm Başkan Vekili olarak görev almış 2021 yılından itibaren Bölüm Başkanı olarak görevini icra etmektedir. Ayrıca, 2022 yılından itibaren Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmektedir. 24Gökçen Yaman AKGÜN 26.10.2021 Genel Müdür - 2011-2017 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığında görev almış, 2017 - 2021 yılına kadar Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmiştir. 01.02.2021 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. 10Sezer ERCAN 26.10.2021 Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip Değerleme Uzmanı: 2017-2019 yılları arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş.?de Strateji ve Araştırma Biriminde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2019 yılı başında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası Genel Müdür Yardımcılığı?na bağlı emeklilik fonları portföy yönetim biriminde asistan portföy yöneticisi olarak göreve başlamış olup 2020 yılında Uzman olarak halen bu göreve devam etmektedir. 3Ertuğrul İSPAHA 26.10.2021 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir Kurumsal Şube Müdürü olarak atanmış olup T.C. Ziraat Bankası A.Ş.?nin çeşitli bölge başkanlıklarında yönetici olarak görev almıştır. 2021 yılı itibariyle Adana Bölge Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir 8Feyzi ACAR 26.10.2021 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi?nden mezun olmuştur. Anadolu Bankası A.Ş.?de Müfettiş olarak göreve başlamış sırasıyla T. Emlak Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.?de yönetici olarak görev yapmıştır. 2021 yılı itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nda Yönetim Kurulu üyeliği görevini icra etmektedir. 22Ali AKYÜZ 26.10.2021 1977 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1978 yılında Anadolu Bankası A.Ş. `de Müfettiş olarak göreve başlamış T.Emlak Bankası A.Ş, T. Halk Bankası A.Ş.?de görev almıştır. 2021 yılı itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nda Yönetim Kurulu üyeliği görevini icra etmektedir. 20Övünç BAŞARLI 26.10.2021 2010 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. `de Müfettiş olarak göreve başlamış olup 2018 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı`nda Finansal Koordinasyon ve Denetim bölümüne Müdür olarak atanmıştır. 2020 yılı itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047322BIST