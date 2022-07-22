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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.07.2022 15:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Serap BAYDAR ÇALIŞ 05.04.2022 Yönetim Kurulu Başkan Vekili - 2015-2021 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası İnşaat Yönetimi Bölüm Başkanlığında sırasıyla Proje Yönetimi Yöneticisi, Bölüm Başkan Vekili olarak görev almış 2021 yılından itibaren Bölüm Başkanı olarak görevini icra etmektedir. Ayrıca, 2022 yılından itibaren Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmektedir. 24
Gökçen Yaman AKGÜN 16.02.2021 Genel Müdür - 2011-2017 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığında görev almış, 2017 - 2021 yılına kadar Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmiştir. 01.02.2021 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. 10
Sezer ERCAN 16.02.2021 Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip Değerleme Uzmanı: 2017-2019 yılları arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş.?de Strateji ve Araştırma Biriminde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2019 yılı başında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası Genel Müdür Yardımcılığı?na bağlı emeklilik fonları portföy yönetim biriminde asistan portföy yöneticisi olarak göreve başlamış olup 2020 yılında Uzman olarak halen bu göreve devam etmektedir. 3
Mehmet KALYONCU 16.02.2021 Yatırım Komitesi Üyesi- Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon Havacılık Sanayi ve İnşaat A.Ş., Kalyon Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon Yatırım Holding A.Ş. ve Kalyon Ventures Teknoloji ve Bilişim Hiz. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Yeni Havalimanı projesinde İcra Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 15
Metin KAÇAR 16.02.2021 Yatırım Komitesi Üyesi-2013 yılı itibariyle Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Vergi ve Muhasebe Grup müdürü olarak görev yapmaktadır. 22
Murathan KALYONCU 25.03.2021 Yatırım Komitesi Üyesi-Girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Holding bünyesinde kurulan Kalyon Ventures Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Murathan Kalyoncu, holding çatısı altında üstlendiği sorumlulukların yanı sıra Young Guru Academy ve YGA Ortakları Vakfı bünyesinde gönüllü faaliyetler yürütmektedir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047324


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