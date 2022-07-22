***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Serap BAYDAR ÇALIŞ 05.04.2022 Yönetim Kurulu Başkan Vekili - 2015-2021 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası İnşaat Yönetimi Bölüm Başkanlığında sırasıyla Proje Yönetimi Yöneticisi, Bölüm Başkan Vekili olarak görev almış 2021 yılından itibaren Bölüm Başkanı olarak görevini icra etmektedir. Ayrıca, 2022 yılından itibaren Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmektedir. 24Gökçen Yaman AKGÜN 16.02.2021 Genel Müdür - 2011-2017 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığında görev almış, 2017 - 2021 yılına kadar Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etmiştir. 01.02.2021 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenmektedir. 10Sezer ERCAN 16.02.2021 Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip Değerleme Uzmanı: 2017-2019 yılları arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'de Strateji ve Araştırma Biriminde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2019 yılı başında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası Genel Müdür Yardımcılığı?na bağlı emeklilik fonları portföy yönetim biriminde asistan portföy yöneticisi olarak göreve başlamış olup 2020 yılında Uzman olarak halen bu göreve devam etmektedir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047329BIST