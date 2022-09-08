***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.09.2022 17:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon, Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etme hedefini göz önüne alarak yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061632
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0939
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.005,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.005,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2254
|18,2394
|% 0,09
|
|Euro
|18,3130
|18,3261
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0720
|21,1777
|% 0,80
|
|Frank
|18,9019
|19,0158
|% 1,02
|
|Riyal
|4,8376
|4,8619
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|9,63
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.754
|6.847
|18,00
|
|Yarım
|3.291
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.672
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,80
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,11
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|2,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152