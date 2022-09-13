***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2022 15:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
20.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062676
BIST
17:423.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -3,09
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:4218,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:4218,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0843
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:421.000,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.000,11
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ASELS
|33,00
|5.761.223.512
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|224.851.846
|% 10,00
|
|BRYAT
|565,90
|139.383.888
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.558.477
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.663.752
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.323.754.934
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.268.845
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|115.569.486
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,32
|7.813.313.062
|% -7,82
|
|ASELS
|33,00
|5.761.223.512
|% 10,00
|
|THYAO
|73,10
|5.343.134.483
|% 2,81
|
|AKBNK
|14,19
|3.269.447.179
|% -9,96
|
|EREGL
|30,72
|2.886.770.911
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,39
|2.852.704.135
|% -8,92
|
|KRDMD
|13,32
|7.813.313.062
|% -7,82
|
|YKBNK
|7,86
|2.490.729.023
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.269.447.179
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,42
|313.933.580
|% -3,40
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2294
|18,2552
|% 0,03
|
|Euro
|18,2517
|18,2777
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0424
|21,1480
|% 0,63
|
|Frank
|18,9129
|19,0268
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% -0,05
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,69
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.759
|6.820
|4,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,13
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|1,52
|
Seans Raporu
17:42
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