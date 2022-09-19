***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.09.2022 09:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063821
BIST
10:263.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 67,15
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:2618,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:2618,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:26986,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 986,13
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:26
|HKTM
|37,42
|27.326.589
|% 9,93
|
|SMRTG
|50,25
|170.707.755
|% 9,29
|
|ZOREN
|3,54
|121.788.331
|% 7,93
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|MERKO
|5,86
|24.173.283
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|7.088.653
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.234.935
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.535.389
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,48
|1.609.840.138
|% -9,40
|
|VAKBN
|8,48
|1.609.840.138
|% -9,40
|
|THYAO
|71,70
|530.450.173
|% 4,29
|
|ISCTR
|8,21
|470.796.308
|% 4,06
|
|AKBNK
|11,65
|457.480.794
|% 5,33
|
|ASELS
|31,04
|455.658.999
|% 2,04
|
|VAKBN
|8,48
|1.609.840.138
|% -9,40
|
|ISCTR
|8,21
|470.796.308
|% 4,06
|
|YKBNK
|7,11
|358.997.049
|% 5,49
|
|EKGYO
|4,09
|193.028.546
|% 3,81
|
|AKBNK
|11,65
|457.480.794
|% 5,33
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2964
|18,3114
|% 0,10
|
|Euro
|18,3686
|18,3921
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9094
|21,0143
|% 0,43
|
|Frank
|18,9254
|19,0395
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8506
|4,8749
|% 0,16
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-1,29
|
|Altın Gr.
|984
|985
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.688
|6.782
|-7,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,19
|
Seans Raporu
10:26
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10:41ORCAY
Yüzde 6.23 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 201 adet işlem
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10:40XU030
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Endeks 3, 271 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 8, 757.00 milyon TL de
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10:39AYEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 281 adet işlem