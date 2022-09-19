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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.09.2022 09:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.09.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063825


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BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 2,75 85.219.121 % 10,00  
HKTM 37,44 74.864.760 % 9,99  
BIOEN 12,89 234.004.116 % 9,98  
ULUFA 6,54 48.155.967 % 9,92  
ZOREN 3,60 495.993.165 % 9,76  
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16:48 Alış Satış %  
Dolar 18,3047 18,3143 % 0,11  
Euro 18,2833 18,2957 % -0,19  
Sterlin 20,8051 20,9094 % -0,08  
Frank 18,8625 18,9761 % -0,01  
Riyal 4,8537 4,8780 % 0,22  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.666 -10,51  
Altın Gr. 977 978 -6,52  
Cumhuriyet 6.641 6.741 -1,00  
Tam 6.657 6.755 -34,00  
Yarım 3.244 3.290 -16,00  
Çeyrek 1.627 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 -0,39  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 -0,25  
B. Petrol 90,71 90,71 -1,29  
Seans Raporu 16:48
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