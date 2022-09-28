***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:23
goritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma desteklitr/Bildirim/1065604
BIST
11:453.274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 8,23
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:4518,5224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0739
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5224
En Düşük
18,4132
11:4517,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0420
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:45963,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,25
|Açılış
|: 963,67
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ALKIM
|34,76
|116.955.816
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.695.730
|% 9,93
|
|RODRG
|42,30
|5.796.895
|% 8,35
|
|BRLSM
|11,64
|70.422.663
|% 8,08
|
|KMPUR
|62,40
|230.160.545
|% 7,59
|
|ULUFA
|5,19
|1.903.952
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.559.263
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|394.589.645
|% -8,62
|
|SKBNK
|1,92
|314.761.342
|% -6,80
|
|EGSER
|30,26
|56.110.113
|% -5,44
|
|THYAO
|70,55
|1.004.227.832
|% -0,63
|
|SASA
|68,10
|924.581.480
|% -1,30
|
|YKBNK
|7,44
|872.784.892
|% 2,76
|
|AKBNK
|11,97
|806.165.023
|% 1,27
|
|GARAN
|20,04
|765.905.387
|% 2,14
|
|EKGYO
|4,03
|669.058.318
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|314.761.342
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,44
|872.784.892
|% 2,76
|
|TSKB
|2,45
|282.221.294
|% -3,16
|
|ZOREN
|3,50
|394.589.645
|% -8,62
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5010
|18,5142
|% 0,36
|
|Euro
|17,7068
|17,7260
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,6952
|19,7940
|% -0,18
|
|Frank
|18,5838
|18,6957
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9018
|4,9264
|% 0,31
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,56
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.564
|6.647
|-29,00
|
|Yarım
|3.193
|3.250
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,46
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:58DITAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 672 adet işlem
-
11:57KMPUR
Yüzde 8.02 oranında artışla 62.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 682, 151 adet işlem
-
11:56XU100
Endeks 3, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 16, 173.00 milyon TL de
-
11:56PINSU
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 441, 444 adet işlem
-
11:55ELITE
Yüzde 5.26 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 136, 187 adet işlem