***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:24
goritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065606
BIST
11:293.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 16,70
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.283
En Düşük
3.242
11:2918,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:2917,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:29964,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,47
|Açılış
|: 964,45
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ALKIM
|34,76
|111.826.804
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.540.290
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,82
|61.128.165
|% 9,75
|
|KMPUR
|63,10
|198.717.059
|% 8,79
|
|DERHL
|4,22
|59.209.199
|% 8,76
|
|ULUFA
|5,19
|1.856.556
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.228.853
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,48
|367.306.378
|% -9,14
|
|SKBNK
|1,92
|301.465.012
|% -6,80
|
|EGSER
|29,92
|52.182.412
|% -6,50
|
|KONTR
|59,15
|373.280.609
|% 1,81
|
|SMRTG
|69,65
|278.004.265
|% 2,88
|
|KMPUR
|63,10
|198.717.059
|% 8,79
|
|SOKM
|22,74
|137.778.475
|% 5,57
|
|BERA
|18,07
|105.428.831
|% 2,79
|
|DERHL
|4,22
|59.209.199
|% 8,76
|
|KRPLS
|7,03
|85.081.104
|% 1,88
|
|MOBTL
|2,87
|20.649.510
|% 0,35
|
|ORCAY
|6,97
|44.506.440
|% -0,43
|
|KONTR
|59,15
|373.280.609
|% 1,81
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5053
|18,5087
|% 0,33
|
|Euro
|17,7078
|17,7219
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,6890
|19,7877
|% -0,21
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9019
|4,9265
|% 0,31
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-6,02
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.567
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.195
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,91
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44ISFIN
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 693, 792 adet işlem
-
11:43ULKER
Yüzde 4.25 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 657, 011 adet işlem
-
11:42ELITE
Yüzde 6.39 oranında artışla 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 473 adet işlem
-
11:41XU100
Endeks 3, 280 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 468.00 milyon TL de
-
11:41LINK
Yüzde 4.20 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 506, 545 adet işlem