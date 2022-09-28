***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









goritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065606BIST