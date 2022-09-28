***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065558
BIST
13:313.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -6,03
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:3118,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:3118,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:31982,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,81
|Açılış
|: 982,71
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:29
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,10
|57.320.653
|% 9,17
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|PENTA
|411,00
|54.629.140
|% 8,44
|
|ISGYO
|6,65
|9.763.025
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.236.574
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|KMPUR
|53,20
|164.548.557
|% -8,35
|
|CRDFA
|3,26
|25.500.576
|% -6,32
|
|THYAO
|69,30
|1.552.555.301
|% 0,51
|
|HEKTS
|57,50
|1.333.987.469
|% -3,36
|
|ASELS
|29,68
|1.236.400.187
|% 3,27
|
|SASA
|66,15
|1.005.904.603
|% -2,14
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,85
|369.578.380
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,92
|704.899.910
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|TSKB
|2,43
|306.825.069
|% 3,85
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5379
|18,5405
|% 0,12
|
|Euro
|17,9940
|18,0083
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,0620
|20,1626
|% -0,12
|
|Frank
|18,8187
|18,9321
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% 0,44
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,68
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|-56,00
|
|Tam
|6.621
|6.682
|-99,00
|
|Yarım
|3.221
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|0,53
|