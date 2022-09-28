***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6. maddesi çerçevesinde ?Katılım Fonu? niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80?ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20?si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını madde 2.4.?de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul?un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesi için Danışma Kurulu?ndan icazet alınacaktır. Danışma Kurulu?nun oluşumu ve alınacak varlık ve yapılacak işlemlerin islami finans prensiplerine uygunluğunun ne şekilde tespit edildiğine ilişkin hususlar izahname ekinde yer almakta ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ilan edilmektedir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065562BIST