***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler tercih edilir. Fon portföyünün yönetiminde, tahvil ve bonolardaki yüksek faiz getirisinden yararlanmanın yanında piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek ortaklık paylarına da yatırım yapar. Portföyde güncel verim eğrisine göre ideal ortalama vadeyi oluşturacak kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri Türk Devleti ve/veya özel sektör ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen Eurobondlar?a yer verilebilir. Ortaklık payları ise Borsa İstanbul?da işlem gören BİST Tüm Endeks kapsamındaki ihraççı payları arasından seçilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065563
BIST
13:303.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:3018,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:3018,0112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:30982,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,93
|Açılış
|: 983,03
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:30
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,10
|57.320.653
|% 9,17
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|PENTA
|411,00
|54.629.140
|% 8,44
|
|ISGYO
|6,65
|9.763.025
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.236.574
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|KMPUR
|53,20
|164.548.557
|% -8,35
|
|CRDFA
|3,26
|25.500.576
|% -6,32
|
|THYAO
|69,30
|1.552.555.301
|% 0,51
|
|HEKTS
|57,50
|1.333.987.469
|% -3,36
|
|ASELS
|29,68
|1.236.400.187
|% 3,27
|
|SASA
|66,15
|1.005.904.603
|% -2,14
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,85
|369.578.380
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,92
|704.899.910
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|TSKB
|2,43
|306.825.069
|% 3,85
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5337
|18,5422
|% 0,13
|
|Euro
|17,9957
|18,0112
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,0576
|20,1582
|% -0,15
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,44
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-11,12
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|-56,00
|
|Tam
|6.622
|6.683
|-98,00
|
|Yarım
|3.222
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|0,64
|