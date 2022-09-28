***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriYatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler tercih edilir. Fon portföyünün yönetiminde, tahvil ve bonolardaki yüksek faiz getirisinden yararlanmanın yanında piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek ortaklık paylarına da yatırım yapar. Portföyde güncel verim eğrisine göre ideal ortalama vadeyi oluşturacak kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri Türk Devleti ve/veya özel sektör ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen Eurobondlar?a yer verilebilir. Ortaklık payları ise Borsa İstanbul?da işlem gören BİST Tüm Endeks kapsamındaki ihraççı payları arasından seçilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065563BIST