***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065564BIST