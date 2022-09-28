***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065565BIST