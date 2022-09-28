***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065565
BIST
13:313.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,91
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:3118,5427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:3118,0147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:31982,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,81
|Açılış
|: 982,71
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:31
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,10
|57.320.653
|% 9,17
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|PENTA
|411,00
|54.629.140
|% 8,44
|
|ISGYO
|6,65
|9.763.025
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.236.574
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|KMPUR
|53,20
|164.548.557
|% -8,35
|
|CRDFA
|3,26
|25.500.576
|% -6,32
|
|THYAO
|69,30
|1.552.555.301
|% 0,51
|
|HEKTS
|57,50
|1.333.987.469
|% -3,36
|
|ASELS
|29,68
|1.236.400.187
|% 3,27
|
|SASA
|66,15
|1.005.904.603
|% -2,14
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,85
|369.578.380
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,92
|704.899.910
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|TSKB
|2,43
|306.825.069
|% 3,85
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5323
|18,5427
|% 0,13
|
|Euro
|17,9962
|18,0147
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,0576
|20,1582
|% -0,15
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,44
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,94
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|-56,00
|
|Tam
|6.619
|6.681
|-100,00
|
|Yarım
|3.220
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,33
|