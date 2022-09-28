***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065567
BIST
13:303.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:3018,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:3018,0112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:30982,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,93
|Açılış
|: 983,03
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:30
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,10
|57.320.653
|% 9,17
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|PENTA
|411,00
|54.629.140
|% 8,44
|
|ISGYO
|6,65
|9.763.025
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.236.574
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|KMPUR
|53,20
|164.548.557
|% -8,35
|
|CRDFA
|3,26
|25.500.576
|% -6,32
|
|THYAO
|69,30
|1.552.555.301
|% 0,51
|
|HEKTS
|57,50
|1.333.987.469
|% -3,36
|
|ASELS
|29,68
|1.236.400.187
|% 3,27
|
|SASA
|66,15
|1.005.904.603
|% -2,14
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,85
|369.578.380
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,92
|704.899.910
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|TSKB
|2,43
|306.825.069
|% 3,85
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5337
|18,5422
|% 0,13
|
|Euro
|17,9957
|18,0112
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,0576
|20,1582
|% -0,15
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,44
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-11,12
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|-56,00
|
|Tam
|6.622
|6.683
|-98,00
|
|Yarım
|3.222
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|0,64
|