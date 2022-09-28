***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065568
BIST
12:023.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -26,13
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:0218,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:0218,0047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:02981,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,53
|Açılış
|: 980,93
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:00
|UFUK
|55,55
|1.306.738
|% 10,00
|
|MERKO
|6,42
|51.531.644
|% 7,54
|
|IHAAS
|72,30
|3.854.874
|% 7,35
|
|PENTA
|405,60
|36.803.495
|% 7,02
|
|BERA
|18,83
|228.080.285
|% 6,99
|
|ISGYO
|6,65
|8.694.237
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.139.501
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,25
|117.751.281
|% -8,27
|
|USAK
|3,06
|25.047.173
|% -6,99
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,45
|1.160.682.611
|% -0,73
|
|HEKTS
|57,85
|838.171.293
|% -2,77
|
|ASELS
|29,18
|807.038.344
|% 1,53
|
|SASA
|66,45
|732.945.734
|% -1,70
|
|YKBNK
|7,04
|681.693.702
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,78
|287.781.457
|% -4,30
|
|EKGYO
|3,90
|536.741.401
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,04
|681.693.702
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,27
|283.299.071
|% -5,22
|
|TSKB
|2,34
|190.160.792
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5385
|18,5500
|% 0,17
|
|Euro
|17,9694
|17,9851
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,9537
|20,0538
|% -0,66
|
|Frank
|18,7961
|18,9093
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9160
|4,9406
|% 0,38
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-14,48
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,03
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.226
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,66
|86,66
|-1,39
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15AVOD
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 660, 036 adet işlem
-
12:13DMSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 626 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 3, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 15, 407.00 milyon TL de
-
12:12USAK
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 014, 983 adet işlem
-
12:11ZOREN
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 679, 466 adet işlem