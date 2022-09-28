***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası, bankalar arası tezgah üstü piyasalar ile yurt dışı borsalar veya tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL, Döviz) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL, Döviz) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065569
BIST
12:013.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -30,42
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:0118,5497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:0118,0059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0139
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:01980,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,60
|Açılış
|: 980,93
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:01
|UFUK
|55,55
|1.306.738
|% 10,00
|
|MERKO
|6,42
|51.531.644
|% 7,54
|
|IHAAS
|72,30
|3.854.874
|% 7,35
|
|PENTA
|405,60
|36.803.495
|% 7,02
|
|BERA
|18,83
|228.080.285
|% 6,99
|
|ISGYO
|6,65
|8.694.237
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.139.501
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,25
|117.751.281
|% -8,27
|
|USAK
|3,06
|25.047.173
|% -6,99
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,45
|1.160.682.611
|% -0,73
|
|HEKTS
|57,85
|838.171.293
|% -2,77
|
|ASELS
|29,18
|807.038.344
|% 1,53
|
|SASA
|66,45
|732.945.734
|% -1,70
|
|YKBNK
|7,04
|681.693.702
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,78
|287.781.457
|% -4,30
|
|EKGYO
|3,90
|536.741.401
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,04
|681.693.702
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,27
|283.299.071
|% -5,22
|
|TSKB
|2,34
|190.160.792
|% 0,00
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5375
|18,5497
|% 0,17
|
|Euro
|17,9872
|18,0059
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,9537
|20,0538
|% -0,66
|
|Frank
|18,7961
|18,9093
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9160
|4,9406
|% 0,38
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,81
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,17
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.709
|-72,00
|
|Yarım
|3.226
|3.280
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.640
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,88
|86,88
|-1,17
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16CRDFA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 069, 514 adet işlem
-
12:15AVOD
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 660, 036 adet işlem
-
12:13DMSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 626 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 3, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 15, 407.00 milyon TL de
-
12:12USAK
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 014, 983 adet işlem