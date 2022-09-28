***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki borçlanma araçları piyasasında ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065570
BIST
13:313.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,91
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:3118,5427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:3118,0147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:31982,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,81
|Açılış
|: 982,71
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:31
|UFUK
|55,55
|1.490.164
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,10
|57.320.653
|% 9,17
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|PENTA
|411,00
|54.629.140
|% 8,44
|
|ISGYO
|6,65
|9.763.025
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.236.574
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|KMPUR
|53,20
|164.548.557
|% -8,35
|
|CRDFA
|3,26
|25.500.576
|% -6,32
|
|THYAO
|69,30
|1.552.555.301
|% 0,51
|
|HEKTS
|57,50
|1.333.987.469
|% -3,36
|
|ASELS
|29,68
|1.236.400.187
|% 3,27
|
|SASA
|66,15
|1.005.904.603
|% -2,14
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,85
|369.578.380
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,92
|704.899.910
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,13
|465.969.991
|% -9,28
|
|YKBNK
|7,11
|952.845.930
|% 0,71
|
|TSKB
|2,43
|306.825.069
|% 3,85
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5323
|18,5427
|% 0,13
|
|Euro
|17,9962
|18,0147
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,0576
|20,1582
|% -0,15
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,44
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,94
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|-56,00
|
|Tam
|6.619
|6.681
|-100,00
|
|Yarım
|3.220
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,11
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,33
|