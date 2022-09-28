***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 09:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası ve bankalar arası tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065573
BIST
12:023.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -26,13
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:0218,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:0218,0047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:02981,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,21
|Açılış
|: 981,32
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:02
|UFUK
|55,55
|1.311.738
|% 10,00
|
|MERKO
|6,42
|51.711.563
|% 7,54
|
|IHAAS
|72,15
|4.054.800
|% 7,13
|
|GESAN
|86,10
|241.581.192
|% 6,63
|
|IDGYO
|2,42
|4.222.360
|% 6,61
|
|ISGYO
|6,65
|8.704.012
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.139.726
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,25
|121.326.573
|% -8,27
|
|USAK
|3,03
|25.824.670
|% -7,90
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,45
|1.191.313.863
|% -0,73
|
|HEKTS
|57,85
|838.171.293
|% -2,77
|
|ASELS
|29,10
|825.454.223
|% 1,25
|
|SASA
|66,10
|761.071.985
|% -2,22
|
|YKBNK
|7,01
|707.262.399
|% -0,71
|
|SKBNK
|1,77
|291.593.494
|% -4,84
|
|EKGYO
|3,88
|562.858.920
|% 0,26
|
|YKBNK
|7,01
|707.262.399
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,27
|286.119.237
|% -5,22
|
|TSKB
|2,33
|194.255.752
|% -0,43
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5337
|18,5550
|% 0,20
|
|Euro
|17,9844
|18,0047
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,9721
|20,0723
|% -0,57
|
|Frank
|18,7979
|18,9111
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9182
|4,9429
|% 0,43
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,77
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.633
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.227
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|87,01
|87,01
|-1,04
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 03 kaybederek (% -0.77 ) 3, 462
-
12:17XU100
Endeks 3, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 16, 078.00 milyon TL de
-
12:17BRYAT
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 563.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 655 adet işlem
-
12:16CRDFA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 069, 514 adet işlem
-
12:15AVOD
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 660, 036 adet işlem