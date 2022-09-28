***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildi