***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildi
14:133.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 10,72
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
14:1318,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
14:1318,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
14:13983,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,08
|Açılış
|: 982,87
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler14:13
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KGYO
|19,00
|50.949.087
|% 8,57
|
|ISGYO
|6,65
|14.055.972
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.267.246
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,18
|511.302.869
|% -7,83
|
|KMPUR
|53,70
|173.008.388
|% -7,49
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|70,25
|2.133.560.094
|% 1,89
|
|HEKTS
|57,60
|1.431.342.281
|% -3,19
|
|ASELS
|29,76
|1.329.431.606
|% 3,55
|
|SASA
|66,20
|1.066.524.908
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,15
|1.051.480.805
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,88
|451.757.644
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,93
|757.416.292
|% 1,55
|
|TSKB
|2,44
|407.535.613
|% 4,27
|
|ZOREN
|3,18
|511.302.869
|% -7,83
|
|YKBNK
|7,15
|1.051.480.805
|% 1,27
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5407
|18,5470
|% 0,16
|
|Euro
|18,0703
|18,0887
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,0558
|20,1564
|% -0,15
|
|Frank
|18,8526
|18,9662
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9193
|4,9440
|% 0,45
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.619
|6.679
|-102,00
|
|Yarım
|3.220
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,51
|88,51
|0,46
|