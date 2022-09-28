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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.09.2022 10:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme sonucu yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki borsa yatırım fonlarına ve yatırım fonuna yapılacak yatırımlar ile yatırımcının emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildi
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BIST En Aktif Hisseler14:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,55 1.518.050 % 10,00  
UZERB 42,68 1.321.709 % 10,00  
EKIZ 13,14 1.697.009 % 9,96  
COSMO 57,00 2.834.682 % 9,83  
KGYO 19,00 50.949.087 % 8,57  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 18,5407 18,5470 % 0,16  
Euro 18,0703 18,0887 % 0,38  
Sterlin 20,0558 20,1564 % -0,15  
Frank 18,8526 18,9662 % -0,14  
Riyal 4,9193 4,9440 % 0,45  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -11,64  
Altın Gr. 984 984 -3,68  
Cumhuriyet 6.574 6.674 -58,00  
Tam 6.619 6.679 -102,00  
Yarım 3.220 3.265 -50,00  
Çeyrek 1.615 1.633 -24,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,67 -0,25  
Gümüş Gr. 11,15 11,16 -0,08  
B. Petrol 88,51 88,51 0,46  
Seans Raporu 14:13
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