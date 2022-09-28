***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Avro (EUR)bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065587
BIST
12:103.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -22,63
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:1018,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:1017,9808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0390
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:10981,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,97
|Açılış
|: 981,55
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:10
|UFUK
|55,55
|1.311.738
|% 10,00
|
|PRKME
|12,95
|30.463.536
|% 7,92
|
|MERKO
|6,44
|52.436.916
|% 7,87
|
|IDGYO
|2,43
|4.365.136
|% 7,05
|
|IHAAS
|72,00
|4.483.517
|% 6,90
|
|ISGYO
|6,65
|8.731.955
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.150.490
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,05
|122.660.763
|% -8,61
|
|USAK
|3,06
|26.495.216
|% -6,99
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,55
|1.248.660.855
|% -0,58
|
|ASELS
|29,20
|852.132.226
|% 1,60
|
|HEKTS
|57,80
|838.171.293
|% -2,86
|
|SASA
|66,20
|796.531.106
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,03
|746.882.969
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,78
|298.786.598
|% -4,30
|
|EKGYO
|3,89
|599.817.720
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,03
|746.882.969
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,27
|300.073.583
|% -5,22
|
|TSKB
|2,35
|203.538.237
|% 0,43
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5430
|18,5453
|% 0,15
|
|Euro
|17,9612
|17,9808
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,9843
|20,0845
|% -0,51
|
|Frank
|18,7934
|18,9066
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9180
|4,9427
|% 0,42
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,77
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.633
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.227
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|87,01
|87,01
|-1,04
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
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12:24ISGYO
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 098 adet işlem
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12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TOASO, TUPRS
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12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 75 kaybederek (% -0.91 ) 2, 813
-
12:22
GESAN, MERKO, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:22
AVOD, ISGYO, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında