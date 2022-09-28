***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası, bankalar arası tezgah üstü piyasalar ile yurt dışı borsalar veya tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL, Döviz) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL, Döviz) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065594
BIST
11:433.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -9,78
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.185
11:4318,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:4317,9618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0580
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:43980,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,24
|Açılış
|: 980,28
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:43
|UFUK
|55,55
|1.286.962
|% 10,00
|
|MERKO
|6,46
|48.882.540
|% 8,21
|
|IHAAS
|72,80
|3.239.014
|% 8,09
|
|PENTA
|405,60
|32.764.176
|% 7,02
|
|GESAN
|86,30
|216.942.666
|% 6,87
|
|ISGYO
|6,65
|8.365.095
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.081.408
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,05
|112.654.603
|% -8,61
|
|USAK
|3,05
|22.923.257
|% -7,29
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,80
|1.034.098.451
|% -0,22
|
|HEKTS
|58,15
|807.329.973
|% -2,27
|
|ASELS
|29,34
|749.916.787
|% 2,09
|
|SASA
|66,65
|690.345.488
|% -1,41
|
|YKBNK
|7,08
|605.132.424
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,80
|274.792.389
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,91
|509.497.273
|% 1,03
|
|YKBNK
|7,08
|605.132.424
|% 0,28
|
|TSKB
|2,37
|176.020.867
|% 1,28
|
|ZOREN
|3,28
|232.932.789
|% -4,93
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5329
|18,5554
|% 0,20
|
|Euro
|17,9447
|17,9618
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,9531
|20,0531
|% -0,67
|
|Frank
|18,7756
|18,8887
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9137
|4,9384
|% 0,34
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-15,22
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.710
|-71,00
|
|Yarım
|3.226
|3.280
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.640
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-1,03
|