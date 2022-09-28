***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:20
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST' te işlem gören Ziraat Portföy Katılım Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira Sertifikaları (SUKUK) na yatırılır. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065602
BIST
11:393.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -9,67
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.185
11:3918,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:3917,9726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0472
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:39980,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,34
|Açılış
|: 980,18
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IHAAS
|72,95
|2.700.893
|% 8,31
|
|PENTA
|406,10
|31.926.748
|% 7,15
|
|GESAN
|86,30
|208.104.226
|% 6,87
|
|GMTAS
|4,07
|14.248.508
|% 5,17
|
|IDEAS
|26,80
|47.664.088
|% 4,61
|
|ULUFA
|4,68
|5.078.848
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,65
|110.130.901
|% -7,58
|
|RUBNS
|22,26
|35.342.991
|% -3,72
|
|PCILT
|16,62
|4.846.215
|% -3,37
|
|BRLSM
|11,47
|35.418.231
|% -3,12
|
|KONTR
|58,75
|239.227.090
|% 4,26
|
|SMRTG
|63,50
|229.158.329
|% -1,24
|
|GESAN
|86,30
|208.104.226
|% 6,87
|
|ARASE
|133,90
|121.036.474
|% -0,07
|
|KMPUR
|53,65
|110.130.901
|% -7,58
|
|PSGYO
|4,74
|33.186.523
|% 1,94
|
|SEGYO
|1,26
|8.499.234
|% 0,80
|
|MOBTL
|2,73
|18.090.630
|% 0,00
|
|HUNER
|4,09
|17.207.866
|% -2,62
|
|KONTR
|58,75
|239.227.090
|% 4,26
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5400
|18,5498
|% 0,17
|
|Euro
|17,9521
|17,9726
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,9530
|20,0531
|% -0,67
|
|Frank
|18,7668
|18,8799
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,35
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-15,90
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.641
|6.718
|-63,00
|
|Yarım
|3.231
|3.284
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,82
|86,82
|-1,23
|