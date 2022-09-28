***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST' te işlem gören Ziraat Portföy Katılım Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer kıymetli madenlere yatırılacak olup, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira Sertifikaları (SUKUK) na yatırılır. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065602BIST