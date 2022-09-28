***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065603
BIST
14:113.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 11,56
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
14:1118,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
14:1118,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
14:11982,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,98
|Açılış
|: 982,55
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler14:09
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|PRKME
|13,07
|61.801.004
|% 8,92
|
|ISGYO
|6,65
|14.039.806
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.267.045
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,15
|506.439.544
|% -8,70
|
|KMPUR
|53,50
|171.918.680
|% -7,84
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|70,50
|2.086.838.256
|% 2,25
|
|HEKTS
|57,60
|1.424.873.371
|% -3,19
|
|ASELS
|29,74
|1.322.889.936
|% 3,48
|
|SASA
|66,15
|1.063.015.285
|% -2,14
|
|YKBNK
|7,13
|1.036.525.166
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,88
|448.247.537
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,93
|744.495.539
|% 1,55
|
|TSKB
|2,43
|402.862.857
|% 3,85
|
|ZOREN
|3,15
|506.439.544
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,13
|1.036.525.166
|% 0,99
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5396
|18,5446
|% 0,14
|
|Euro
|18,0640
|18,0824
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,0524
|20,1529
|% -0,17
|
|Frank
|18,8531
|18,9666
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9184
|4,9430
|% 0,43
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.619
|6.679
|-102,00
|
|Yarım
|3.220
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,51
|88,51
|0,46
|