***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065606
BIST
14:073.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 8,23
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
14:0718,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
14:0718,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
14:07982,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,56
|Açılış
|: 982,97
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler14:07
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|PRKME
|13,07
|61.234.230
|% 8,92
|
|ISGYO
|6,65
|13.992.810
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.265.290
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,14
|504.836.898
|% -8,99
|
|KMPUR
|53,35
|171.715.273
|% -8,10
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|70,05
|1.989.872.605
|% 1,60
|
|HEKTS
|57,45
|1.418.350.092
|% -3,45
|
|ASELS
|29,70
|1.313.594.865
|% 3,34
|
|SASA
|66,05
|1.059.204.653
|% -2,29
|
|YKBNK
|7,13
|1.016.832.105
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,88
|440.070.617
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,93
|743.174.768
|% 1,55
|
|TSKB
|2,41
|397.769.052
|% 2,99
|
|ZOREN
|3,14
|504.836.898
|% -8,99
|
|YKBNK
|7,13
|1.016.832.105
|% 0,99
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5389
|18,5431
|% 0,14
|
|Euro
|18,0771
|18,0942
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,0487
|20,1492
|% -0,19
|
|Frank
|18,8606
|18,9742
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% 0,44
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-11,21
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.617
|6.677
|-104,00
|
|Yarım
|3.219
|3.264
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,39
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Seans Raporu
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