***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Fon toplam değerinin en fazla %20?si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)?nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065608BIST