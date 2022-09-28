***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne TL cinsi olarak repo, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör sermaye piyasası araçları (Ortaklık Payları ve borçlanma araçları), TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç
11:023.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 13,63
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.193
11:0218,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:0217,9730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0468
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:02980,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,10
|Açılış
|: 980,42
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UFUK
|55,55
|1.254.910
|% 10,00
|
|PENTA
|407,10
|21.281.458
|% 7,41
|
|MERKO
|6,38
|37.095.599
|% 6,87
|
|EKIZ
|12,72
|270.211
|% 6,44
|
|DOKTA
|34,80
|18.933.923
|% 6,10
|
|ISGYO
|6,65
|7.478.517
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|4.907.275
|% -9,83
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|KMPUR
|54,20
|97.725.106
|% -6,63
|
|AVOD
|2,46
|28.906.488
|% -6,11
|
|THYAO
|69,15
|821.100.971
|% 0,29
|
|HEKTS
|58,35
|668.257.842
|% -1,93
|
|ASELS
|29,56
|640.171.494
|% 2,85
|
|SASA
|66,85
|578.522.925
|% -1,11
|
|YKBNK
|7,20
|457.471.168
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,83
|236.226.637
|% -1,61
|
|EKGYO
|3,93
|408.844.160
|% 1,55
|
|TSKB
|2,37
|152.020.922
|% 1,28
|
|YKBNK
|7,20
|457.471.168
|% 1,98
|
|ZOREN
|3,29
|183.780.978
|% -4,64
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5368
|18,5487
|% 0,17
|
|Euro
|17,9508
|17,9730
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,9217
|20,0216
|% -0,82
|
|Frank
|18,7591
|18,8721
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9122
|4,9369
|% 0,31
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-13,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.639
|6.722
|-59,00
|
|Yarım
|3.230
|3.286
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,78
|86,78
|-1,27
|