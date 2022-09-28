***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne TL cinsi olarak repo, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör sermaye piyasası araçları (Ortaklık Payları ve borçlanma araçları), TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç