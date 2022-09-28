***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki borçlanma araçları piyasasında ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065614
BIST
11:463.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -15,17
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.183
11:4618,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:4617,9646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0552
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:46980,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,17
|Açılış
|: 980,35
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:44
|UFUK
|55,55
|1.295.462
|% 10,00
|
|MERKO
|6,44
|49.739.993
|% 7,87
|
|PENTA
|407,50
|34.084.638
|% 7,52
|
|IDGYO
|2,43
|3.816.395
|% 7,05
|
|GESAN
|86,35
|224.613.804
|% 6,93
|
|ISGYO
|6,65
|8.397.075
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.128.737
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,75
|115.332.090
|% -7,41
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|USAK
|3,08
|23.563.097
|% -6,38
|
|THYAO
|68,75
|1.042.906.864
|% -0,29
|
|HEKTS
|58,10
|813.277.926
|% -2,35
|
|ASELS
|29,36
|757.358.538
|% 2,16
|
|SASA
|66,70
|696.096.840
|% -1,33
|
|YKBNK
|7,09
|623.810.237
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,80
|278.256.319
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,92
|510.266.417
|% 1,29
|
|YKBNK
|7,09
|623.810.237
|% 0,42
|
|TSKB
|2,36
|179.867.819
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,31
|243.634.292
|% -4,06
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5386
|18,5457
|% 0,15
|
|Euro
|17,9544
|17,9707
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,9505
|20,0506
|% -0,68
|
|Frank
|18,7757
|18,8888
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9140
|4,9387
|% 0,34
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-15,85
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.628
|6.708
|-73,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.640
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,79
|86,79
|-1,26
|
Seans Raporu
11:44
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-
11:59KMPUR
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 53.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 275 adet işlem
-
11:58SKBNK
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 448, 434 adet işlem
-
11:57XU100
Endeks 3, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 13, 906.00 milyon TL de
-
11:57SAYAS
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 505 adet işlem
-
11:56SKBNK
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 551, 186 adet işlem