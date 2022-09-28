***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2022 10:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, kısa, orta ve uzun vadeli olarak sadece TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki borçlanma araçları piyasasında ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede fon yöneticisi kamu borçlanma araçları (TL) ve/veya özel sektör borçlanma araçlarını (TL) kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşt
11:473.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -22,56
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.176
11:4718,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:4717,9713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0485
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:47980,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,88
|Açılış
|: 980,65
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:47
|UFUK
|55,55
|1.300.628
|% 10,00
|
|IHAAS
|72,40
|3.491.541
|% 7,50
|
|PENTA
|407,00
|34.495.402
|% 7,39
|
|MERKO
|6,39
|50.506.573
|% 7,04
|
|GESAN
|86,40
|230.304.054
|% 7,00
|
|ISGYO
|6,65
|8.445.952
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.133.520
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,45
|116.032.808
|% -7,92
|
|USAK
|3,06
|24.355.863
|% -6,99
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,40
|1.108.618.611
|% -0,80
|
|HEKTS
|57,90
|821.281.883
|% -2,69
|
|ASELS
|29,20
|772.353.066
|% 1,60
|
|SASA
|66,50
|713.176.658
|% -1,63
|
|YKBNK
|7,04
|653.795.025
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,78
|281.092.217
|% -4,30
|
|EKGYO
|3,90
|523.067.963
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,04
|653.795.025
|% -0,28
|
|TSKB
|2,35
|184.563.438
|% 0,43
|
|ZOREN
|3,34
|254.192.511
|% -3,19
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5427
|18,5450
|% 0,15
|
|Euro
|17,9541
|17,9713
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,9539
|20,0540
|% -0,66
|
|Frank
|18,7764
|18,8895
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9139
|4,9386
|% 0,34
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-15,69
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.628
|6.707
|-74,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.639
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-1,19
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 96 kaybederek (% -0.51 ) 3, 471
-
12:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, EKGYO
-
12:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HEKTS, ASELS
-
12:02XU100
Endeks 3, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 14, 294.00 milyon TL de
-
12:02AVOD
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 045, 787 adet işlem