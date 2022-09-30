***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066341BIST