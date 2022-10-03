***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 10:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi
11:003.478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 85,94
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:0018,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:0018,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1476
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:001.020,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.020,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SASA
|78,40
|1.419.893.855
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|64,95
|246.878.750
|% 8,25
|
|SEKFK
|8,23
|26.369.804
|% 8,15
|
|HALKB
|8,28
|1.058.736.816
|% 7,95
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,30
|22.137.086
|% -4,44
|
|DENGE
|2,49
|17.229.995
|% -4,23
|
|INFO
|12,18
|12.888.925
|% -4,09
|
|THYAO
|80,90
|2.542.479.449
|% 4,19
|
|SASA
|78,40
|1.419.893.855
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,95
|1.305.872.767
|% 4,35
|
|VAKBN
|8,10
|1.298.169.562
|% 6,30
|
|HALKB
|8,28
|1.058.736.816
|% 7,95
|
|VAKBN
|8,10
|1.298.169.562
|% 6,30
|
|EKGYO
|4,24
|645.834.069
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,19
|1.047.842.493
|% 5,41
|
|HALKB
|8,28
|1.058.736.816
|% 7,95
|
|TSKB
|2,71
|300.160.467
|% 2,26
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5699
|18,5848
|% 0,19
|
|Euro
|18,3657
|18,3746
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,0940
|21,1998
|% 0,74
|
|Frank
|18,6964
|18,8091
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% 0,15
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|0,20
|