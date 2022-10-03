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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.10.2022 10:20
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Yönetimi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Kenan TURAN 04.04.2018 18 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2010 - 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 - 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 27 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 98 - ' '11 EVG Yatırım / Portföy Yöneticisi - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi-Müdür
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 20 TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS 02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür
Özkan BALCI 31.01.2019 27 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
S.Ozan DOĞAN 08.12.2015 12 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI '10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066561


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