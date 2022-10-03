***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 10:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed TİRYAKİ 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsi
11:453.434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 42,06
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:4518,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:4518,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:451.019,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.019,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:43
|SEKFK
|8,37
|36.615.112
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,35
|313.779.159
|% 8,92
|
|SASA
|77,25
|1.999.159.357
|% 8,35
|
|ZOREN
|4,23
|179.119.909
|% 7,91
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,18
|25.063.606
|% -7,11
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|GRNYO
|4,28
|1.560.597
|% -4,25
|
|DENGE
|2,50
|22.389.205
|% -3,85
|
|THYAO
|79,20
|3.711.363.448
|% 2,00
|
|SASA
|77,25
|1.999.159.357
|% 8,35
|
|AKBNK
|12,69
|1.694.045.080
|% 2,26
|
|VAKBN
|7,89
|1.568.841.723
|% 3,54
|
|SISE
|27,34
|1.372.740.670
|% 0,74
|
|VAKBN
|7,89
|1.568.841.723
|% 3,54
|
|EKGYO
|4,16
|763.952.472
|% -1,89
|
|YKBNK
|8,01
|1.345.057.104
|% 3,09
|
|TSKB
|2,65
|425.778.420
|% 0,00
|
|HALKB
|8,13
|1.261.431.196
|% 6,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5693
|18,5917
|% 0,22
|
|Euro
|18,3596
|18,3715
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,0635
|21,1691
|% 0,60
|
|Frank
|18,7245
|18,8373
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,16
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,03
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.806
|6.873
|0,00
|
|Yarım
|3.316
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|0,14
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|0,71
|